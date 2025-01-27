Les festivités de Noël Les Allues

Les festivités de Noël

Vivez pleinement la magie des fêtes à Méribel !

Les festivités de Noël illuminent la station pour émerveiller petits et grands. Parades, spectacles et bien sûr la rencontre avec Père Noël, laissez vous emporter par l’esprit de Noël au cœur des 3 vallées.

English : Christmas festivities

Experience the magic of Christmas in Méribel!

Christmas festivities light up the resort to amaze young and old alike. Parades, shows and, of course, a meeting with Santa Claus, let yourself be carried away by the spirit of Christmas in the heart of the 3 Valleys.

German :

Erleben Sie den Zauber der Festtage in Méribel in vollen Zügen!

Die Weihnachtsfeierlichkeiten erleuchten den Ort, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen. Paraden, Shows und natürlich die Begegnung mit dem Weihnachtsmann lassen Sie sich von der Weihnachtsstimmung im Herzen der 3 Vallées mitreißen.

Italiano :

Vivete la magia delle feste a Méribel!

Le festività natalizie illuminano la località per stupire grandi e piccini. Con sfilate, spettacoli e, naturalmente, l’incontro con Babbo Natale, lasciatevi trasportare dallo spirito natalizio nel cuore delle 3 Valli.

Espanol :

Viva la magia de las fiestas en Méribel

Las fiestas navideñas iluminan la estación para sorprender a grandes y pequeños. Con desfiles, espectáculos y, por supuesto, un encuentro con Papá Noel, déjese llevar por el espíritu navideño en el corazón de los 3 Valles.

