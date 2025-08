Les Festoyades d’Athos 2025. Rue du Port Le Teich

Rue du Port Halle du port du Teich Le Teich Gironde

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-23

2025-08-22 2025-08-23

Venez danser, manger et surtout vous amuser aux Festoyades d’Athos, sous la halle !

Ambiance garantie.

Banda et chants traditionnels . Jeux, animations, karaoké collectif, DJ.

Bar, tapas et restauration. (Magret,piperade, lomo.)

Pensez à apporter vos assiettes et vos couverts.

Entrée libre.

Tout public. .

Rue du Port Halle du port du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 05 92 72

