Les Festoyades d’ATHOS. Salle Publique Le Teich

Les Festoyades d’ATHOS.

Salle Publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich Gironde

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Des festoyades pour ceux qui aiment danser,chanter et s’amuser!

A partir de 19h00.

Chants traditionnels et concert.

Bar/tapas/garbure.

Entrée 10€

Avec menu 25€. repas garbure + dessert.

Pensez à réserver votre place et votre repas. QR Code ou www.helloasso.com

Tout public. .

+33 6 61 56 73 71

