Les Festoyades d'ATHOS. Salle Publique Le Teich samedi 21 février 2026.
Salle Publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich Gironde
2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Des festoyades pour ceux qui aiment danser,chanter et s’amuser!
A partir de 19h00.
Chants traditionnels et concert.
Bar/tapas/garbure.
Entrée 10€
Avec menu 25€. repas garbure + dessert.
Pensez à réserver votre place et votre repas. QR Code ou www.helloasso.com
Tout public. .
+33 6 61 56 73 71
