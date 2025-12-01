Les fêtes au Moulin de Fourges Noël Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte
Moulin de Fourges 38 rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Le Moulin de Fourges vous propose cette année un menu unique pour le réveillon de Noël
Venez déguster les délicieux plats préparés par Valentin Petrov pour vous régaler en famille ou entre amis.
Menu du dîner du 24 décembre 75€
Amuse-bouche et menu en 5 plats. hors boissons.
Menu enfant -12 ans en 3 plats, hors boissons à 35€.
Au menue
– Crémeux de butternut et croquant de châtaigne
– Terrine de foie gras maison, céleri croquant et mousse de pain d’épices
– Saint-Jacques rôties, crémeux de cerfeuil tubéreux
– Mousse de parmesan, huile de truffe
– Duo de buchettes de la Ruche .
Moulin de Fourges 38 rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com
