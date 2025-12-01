Les fêtes au Moulin de Fourges Saint-Sylvestre Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte

Les fêtes au Moulin de Fourges Saint-Sylvestre

Le Moulin de Fourges vous propose cette année une soirée de la Saint-Sylvestre des plus festives… pour bien commencer 2026.

Venez déguster les délicieux plats préparés par Valentin Petrov pour vous régaler en famille ou entre amis.

Menu du dîner du 31 décembre 190€

Coupe de Champagne, Amuse-bouche et menu en 6 plats. boissons incluses

Menu enfant -12 ans en 3 plats, boissons incluses à 50€.

Au menu

– Croustillant forestier au foie gras poêlé

– Parfait de saumon, crème légère de combava et déclinaison de betterave

– Ris de veau en bouchée fine, crème aux morilles

– Suprême de chapon rôti, légumes poêlés et jus réduit

– Mousse légère de chèvre, caramel au beurre salé et éclats croustillants

– Buffet de desserts .

