Les Fêtes d’Agen Agen Agen

Début : 2025-08-29T10:00:00 – 2025-08-29T23:59:00

Fin : 2025-08-30T10:00:00 – 2025-08-30T23:59:00

Les Fêtes d’Agen, anciennement « Grand Pruneau Show », sont un rendez-vous incontournable du Sud-Ouest. Musique, spectacles de rue, gastronomie et animations gratuites animent le centre d’Agen, transformant la ville en un lieu de fête où petits et grands partagent des moments inoubliables. Voici tout ce qui rend les Fêtes d’Agen si spéciales et pourquoi elles sont devenues incontournables pour les amateurs de festivités et de traditions du terroir !

Pour assister aux concerts des Fêtes d’Agen, vous pouvez réserver vos billets directement en ligne via la billetterie officielle de l’événement. Les tarifs sont adaptés pour permettre à chacun de profiter des festivités : un billet plein tarif, des tarifs réduits pour les jeunes, les étudiants et les demandeurs d’emploi, ainsi qu’une offre famille et tribu pour les groupes. Les enfants de moins de 6 ans bénéficient de l’entrée gratuite.

Agen Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fetesdagen.fr/ »}]

Les fêtes d’Agen sont un festival autour du thème du pruneau le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Durant 3 jours, le centre-ville laisse place aux scènes installées et animations diverses.

