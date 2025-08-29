Les fêtes d’Agen Agen

Les fêtes d'Agen Agen vendredi 29 août 2025.

Les fêtes d’Agen

Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-30

2025-08-29

Les Fêtes d’Agen 2025. Concerts, arts de rue et animations en centre-ville. Avec Pierre Garnier, Joseph Kamel, Santa et Eddy De Pretto en concert.

Venez vivre l’ambiance festive à l’agenaise et profiter des concerts. .

Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 48 49 culture@agen.fr

English : Les fêtes d’Agen

Les Fêtes d’Agen 2024. Concerts, street art and entertainment in the city center. Pascal Obispo and Olivia Ruiz.

Come and experience the festive atmosphere of Agen and enjoy the concerts.

German : Les fêtes d’Agen

Die Fêtes d’Agen 2024. Konzerte, Straßenkunst und Animationen im Stadtzentrum. Verabredung mit Pascal Obispo und Olivia Ruiz.

Erleben Sie die festliche Stimmung à la agenaise und genießen Sie die Konzerte.

Italiano :

Feste di Agen 2024. Concerti, arte di strada e intrattenimento nel centro della città. Pascal Obispo e Olivia Ruiz.

Venite a vivere l’atmosfera festosa di Agen e a godervi i concerti.

Espanol : Les fêtes d’Agen

Fiestas de Agen 2024. Conciertos, arte callejero y animación en el centro de la ciudad. Pascal Obispo y Olivia Ruiz.

Venga a vivir el ambiente festivo de Agen y disfrute de los conciertos.

