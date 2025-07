Les fêtes de Durenque ! Durenque

Début : Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-16

2025-08-14

De la bonne ambiance et de la bonne musique seront au rendez vous !

Trois jours de fêtes à Durenque, les 14, 15 et 16 août.

Jeudi 14 août :

Burger Durenquois et bières artisanales.

20h30 No Réso

22h Feu d’artifice

23h Wepa Wepa

00h30 DJ Laurent Pepper

Vendredi 15 août :

Moules ou saucisses/frites et bières artisanales.

20h30 Duo à deux

22h30 La Déryves

00h30 DJ Dario

Samedi 16 août :

Repas champêtre 5 (cochon à la broche) sur réservation au 06.48.15.18.91 !

20h30 Manu de The Voice

22h30 Accordéon club du Réquistanais Lancer de pantoufles, pétanque, jeux pour les enfants…

Jeudi PAF 2€

Autres soir Gratuit .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie comitedurenque@gmail.com

English :

There’ll be a great atmosphere and great music!

German :

Für gute Stimmung und gute Musik ist gesorgt!

Italiano :

Ci sarà una grande atmosfera e grande musica!

Espanol :

Habrá un gran ambiente y buena música

L’événement Les fêtes de Durenque ! Durenque a été mis à jour le 2025-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)