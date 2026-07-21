Les fêtes de Durenque ! Durenque
vendredi 14 août 2026 · Durenque
Informations pratiques
Durenque
Les fêtes de Durenque !
Durenque Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
De la bonne ambiance et de la bonne musique seront au rendez vous !
Trois jours de fêtes à Durenque, les 14, 15 et 16 août.
Vendredi 14 août
Burger Durenquois et bières artisanales.
20h30 No Réso
22h30 Feu d’artifice
23h Romain Ughetto
00h30 DJ Dario
Samedi 15 août
9h Déjeuner pieds de cochon ou tripoux Organisé par la société de chasse de Durenque Réservation obligatoire au 06 81 73 30 79
Animations dans le village
Soirée Moules ou saucisses/frites et bières artisanales.
20h30 Duo à deux
22h30 La Déryves
00h30 DJs Kailly Jensen & Thoj
Dimanche 16 août
A partir de 20h Repas champêtre cochon grillé (18€) sur réservation au 06.48.15.18.91 !
20h30 Duo Nivo
22h30 Accordéon club du Réquistanais
Vendredi / Samedi PAF 2€
Dimanche soir Gratuit .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie comitedurenque@gmail.com
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English :
There’ll be a great atmosphere and great music!
L’événement Les fêtes de Durenque ! Durenque a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)