Informations pratiques

Durenque

Les fêtes de Durenque !

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

De la bonne ambiance et de la bonne musique seront au rendez vous !

Trois jours de fêtes à Durenque, les 14, 15 et 16 août.

Vendredi 14 août

Burger Durenquois et bières artisanales.

20h30 No Réso

22h30 Feu d’artifice

23h Romain Ughetto

00h30 DJ Dario

Samedi 15 août

9h Déjeuner pieds de cochon ou tripoux Organisé par la société de chasse de Durenque Réservation obligatoire au 06 81 73 30 79

Animations dans le village

Soirée Moules ou saucisses/frites et bières artisanales.

20h30 Duo à deux

22h30 La Déryves

00h30 DJs Kailly Jensen & Thoj

Dimanche 16 août

A partir de 20h Repas champêtre cochon grillé (18€) sur réservation au 06.48.15.18.91 !

20h30 Duo Nivo

22h30 Accordéon club du Réquistanais

Vendredi / Samedi PAF 2€

Dimanche soir Gratuit .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie comitedurenque@gmail.com

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English :

There’ll be a great atmosphere and great music!

L’événement Les fêtes de Durenque ! Durenque a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)