Les fêtes de l’automne Biscarrosse
Les fêtes de l’automne Biscarrosse samedi 18 octobre 2025.
Les fêtes de l’automne
Place Georges Dufau Biscarrosse Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La Fête de l’Automne à Biscarrosse Plage vous donne rendez-vous sur la Place Dufau pour une journée haute en couleurs et en bonne humeur ! Dès le matin, profitez d’animations pour petits et grands.
L’après-midi, place à la Color Run, une course festive et familiale
15h échauffement
15h30 départ de la course
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
Côté restauration, les restaurateurs locaux vous régaleront le midi et le soir avec des spécialités de saison et des plats conviviaux.
Et pour finir la journée, rendez-vous pour une soirée animée et festive ! La Fête de l’Automne est l’occasion parfaite de se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer ensemble l’arrivée de la belle saison ! ✨ .
Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine acbp40@gmail.com
English : Les fêtes de l’automne
German : Les fêtes de l’automne
Italiano :
Espanol : Les fêtes de l’automne
L’événement Les fêtes de l’automne Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Grands Lacs