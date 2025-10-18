Les fêtes de l’automne Biscarrosse

Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La Fête de l’Automne à Biscarrosse Plage vous donne rendez-vous sur la Place Dufau pour une journée haute en couleurs et en bonne humeur ! Dès le matin, profitez d’animations pour petits et grands.

L’après-midi, place à la Color Run, une course festive et familiale

15h échauffement

15h30 départ de la course

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Côté restauration, les restaurateurs locaux vous régaleront le midi et le soir avec des spécialités de saison et des plats conviviaux.

Et pour finir la journée, rendez-vous pour une soirée animée et festive ! La Fête de l’Automne est l’occasion parfaite de se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer ensemble l’arrivée de la belle saison ! ✨ .

Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine acbp40@gmail.com

