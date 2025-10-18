Les Fêtes de l’Ostra Parking d’été de La Cité de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage
Les Fêtes de l’Ostra
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00
2025-10-18
Un événement festif et convivial, comme au cœur d’un village ostréicole, mettant en valeur le fleuron d’une filière les Huîtres Marennes Oléron IGP & Label Rouge.
English :
A festive and convivial event, just like in the heart of an oyster farming village, highlighting the jewel in the crown of the industry: Marennes Oléron IGP & Label Rouge oysters.
German :
Ein festliches und geselliges Ereignis wie im Herzen eines Austerndorfes, bei dem das Aushängeschild einer Branche zur Geltung kommt: die Austern Marennes Oléron IGP & Label Rouge.
Italiano :
Un evento festoso e amichevole, proprio come nel cuore di un villaggio di ostricoltori, che mette in mostra il fiore all’occhiello del settore: le ostriche IGP & Label Rouge Marennes Oléron.
Espanol :
Un acontecimiento festivo y acogedor, como en el corazón de un pueblo ostrícola, para presentar la joya de la corona del sector: las ostras IGP & Label Rouge Marennes Oléron.
