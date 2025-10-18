Les Fêtes de l’Ostra Parking d’été de La Cité de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage

Les Fêtes de l’Ostra

Un événement festif et convivial, comme au cœur d’un village ostréicole, mettant en valeur le fleuron d’une filière les Huîtres Marennes Oléron IGP & Label Rouge.

Parking d’été de La Cité de l’Huître Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

A festive and convivial event, just like in the heart of an oyster farming village, highlighting the jewel in the crown of the industry: Marennes Oléron IGP & Label Rouge oysters.

German :

Ein festliches und geselliges Ereignis wie im Herzen eines Austerndorfes, bei dem das Aushängeschild einer Branche zur Geltung kommt: die Austern Marennes Oléron IGP & Label Rouge.

Italiano :

Un evento festoso e amichevole, proprio come nel cuore di un villaggio di ostricoltori, che mette in mostra il fiore all’occhiello del settore: le ostriche IGP & Label Rouge Marennes Oléron.

Espanol :

Un acontecimiento festivo y acogedor, como en el corazón de un pueblo ostrícola, para presentar la joya de la corona del sector: las ostras IGP & Label Rouge Marennes Oléron.

