Les Fêtes de quartiers en août Marseille 1er Arrondissement

Les Fêtes de quartiers en août Marseille 1er Arrondissement vendredi 1 août 2025.

Les Fêtes de quartiers en août

Vendredi 1er août 2025 de 16h à 22h.

Samedi 2 août 2025 de 18h à 21h.

Mardi 5 août 2025 de 18h à 21h.

Mercredi 6 août 2025 de 17h à 21h.

Samedi 16 août 2025 de 20h à 23h.

Mercredi 27 août 2025 de 16h à 21h.

Vendredi 29 août 2025 de 18h à 23h. Différents quartiers de la ville Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-16 2025-08-27 2025-08-29

Festive, intergénérationnelle, la fête de quartier peut et doit mêler les publics.

La Ville de Marseille soutient l’extraordinaire dynamique associative des 111 quartiers, sur les 16 arrondissements. L’objectif principal de ces fêtes de quartiers est de rassembler autour d’animations culturelles, sportives, éducatives et divertissantes les Marseillais et de favoriser le lien social d’un ou de plusieurs quartiers de la ville.





Vendredi 1er août

Fête Tour Bel Horizon Comme à l’ancienne , par Familles en Action

16h 22h, Tour Bel Horizon (3e)

Fête portée par les jeunes de la Tour et de Familles en Action, à destination des habitants de la Tour et du quartier dans son ensemble.

Structure gonflable, jeux en bois, atelier familles, taureau-rodéo, buvette, barbecue, et soirée jeunesse sont au programme.





Samedi 2 août

Le 2/3 fait son Cirque

18h 21h, Halle Ambroise Croizat, 19 rue Kléber (3e)

Venez découvrir les arts du cirque avec la compagnie Art’Euro.

C’est sous la halle Croizat en guise de chapiteau qu’on vous accueille ce samedi !

Ce qui vous attend des numéros spectaculaires, un temps convivial en famille mais aussi des animations et des ateliers accessibles à toutes et tous.





Mardi 5 août

Le 2/3 fait son Cirque

18h 21h Place Bernard Cadenat (3e)

Un spectacle d’acrobaties vous attend sur la Place Cadenat !

Ça bouge, ça saute, ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure !

​À travers la bascule, le chant, l’échelle libre, le mât chinois, le lancer de couteaux, le texte, et l’acrobatie sur bidons, les circassiens nous plongent au cœur de leur relation familiale hautes en couleur sur fond d’un univers musical décapant.

Présence de jeux en bois pour petits et grands, de la Bibliocyclette de Fotokino et autres animations, suivi d’un ciné plein air.





Mercredi 6 août

Le 2/3 fait son Cirque

17h 21h, Parc de la Porte d’Aix (2e)

Venez découvrir les arts du cirque avec la compagnie Art’Euro !

Le parc de la Porte d’Aix se transforme en village circassien le temps d’une soirée enchantée.

Ce qui vous attend un numéro spectaculaire, un temps convivial en famille mais aussi des animations et des ateliers.

Les Arts de la Rue la reprennent !





Samedi 16 août

Tournée La Marseillaise

20h 23h, Parc Bougainville, 50 boulevard de Briançon (3e)

La Tournée d’été La Marseillaise fait son grand retour dans la cité phocéenne !

L’événement musical prendra place dans le 3ème arrondissement pour des concerts gratuits !





Mercredi 27 août

Parc de la Pelouque, 16 chemin de la Pelouque (16e)

16h à 21h, fête de quartier au Parc de la Pelouque

En partenariat avec le Merlin et d’autres associations





Vendredi 29 août

Soirée Orientale

18h 23h, Parc Bougainville, 50 boulevard de Briançon (3e)

La Ville de Marseille et la Mairie des 2e et 3e arrondissements vous invitent à clôturer l’été en beauté avec une soirée orientale inoubliable !

Plongez dans une ambiance chaleureuse, rythmée par la musique et la danse, et laissez-vous porter par les saveurs envoûtantes d’une cuisine riche et généreuse.

Une véritable invitation au voyage, entre convivialité et découverte culturelle.

Danse, musique live, spécialités orientales… .

Différents quartiers de la ville Marseille 1er Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Festive and intergenerational, the neighborhood party can and should bring people together.

German :

Festlich, generationenübergreifend, das Nachbarschaftsfest kann und soll die Zielgruppen vermischen.

Italiano :

Festose e intergenerazionali, le feste di quartiere possono e devono riunire le persone.

Espanol :

Festivas e intergeneracionales, las fiestas de barrio pueden y deben unir a la gente.

L’événement Les Fêtes de quartiers en août Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille