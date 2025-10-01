Les fêtes de quartiers en octobre Marseille 12e Arrondissement

Les fêtes de quartiers en octobre Marseille 12e Arrondissement mercredi 1 octobre 2025.

Les fêtes de quartiers en octobre

Mercredi 1er octobre 2025 de 12h à 18h.

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 20h. Différents quartiers de la ville Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Festive, intergénérationnelle, la fête de quartier peut et doit mêler les publics .Elle permet de se réunir, le temps d’une soirée, d’une matinée, d’un après-midi, de se rencontrer et de mieux se connaître.

Renouons ensemble avec la tradition marseillaise des fêtes de quartiers en redonnant ses lettres de noblesse à l’événement populaire dans l’espace public. La sociabilité et le partage constituent les grands moteurs de ces manifestations qui contribuent à familiariser tous les publics à l’échange et au partage.





À NOTER Cette programmation des fêtes de quartier est mentionnée à titre indicatif.



Fêtes de quartiers Val-Plan / Bégude

Date et programme à venir







Mercredi 1er octobre 2025

Fêtes de quartiers les Lilas car t’y es animé

Organisateur Centre social Les Lilas

Lieu Dans les jardins de la Résidence les Arcades Saint Jean (HLM)

Portes ouvertes de rentrée stands, kermesse, structures gonflables, matériels sportifs

Sans réservation







Samedi 18 octobre 2025 de 12h à 18h

Fêtes de quartiers rue Caisserie et alentours / Rue Caisserie et alentours 13002

Organisateur association des commerçants de la rue Caisserie et proche

Animation musicale de 13h à 18h

Jeu de pétanque de 14h à 18h

Jeu de claquettes de 14h à 18h

Remise des prix et cadeaux à 18h

Petits cadeaux pour les enfants dont des glace

Sans réservation







Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 20h

Fêtes de quartiers Les Escourtines Festival des cultures

Centre social Les Escourtines 15 traverse de la solitude 13011

Gastronomie et traditions culinaires,

Dégustation de spécialités locales et internationales, préparées par les familles du quartier.

Des ateliers du cuisine participatifs mettront à l’honneur les recettes emblématiques des différentes communautés.

Un buffet partagé aux couleurs de notre mixité sociale pour faire découvrir les spécialités culinaires de chaque origine des habitants du quartier.



Animations culturelles et artistiques Musique du Monde

Groupe locaux et intervenants spécialisés mettront l’ambiance en musique.

Expositions et ateliers d’artisanat mettant en avant le savoir-faire des habitants.

Défilé où les costumes traditionnels seront mis à l’honneur,

Démonstrations de danses traditionnelles (flamenco, danse orientale, hip-hop)



Activités pour tous les âges, jeux de kermesse (chamboule tout, pêche aux canard, les quilles, jeu de pièce dans l’eau).

Manèges fêtes foraines petit manège 3 places, ventre gliss,

Tir au but,

Barbe à papa,

Bus podium avec DJ avec démonstration Hip Hop,

Stand maquillage, Batukada qui déambulera dans tout le quartier

Sans réservation .

Différents quartiers de la ville Marseille 12e Arrondissement

English :

Festive and intergenerational, the neighborhood party can and should bring people together for an evening, a morning or an afternoon, to meet and get to know each other better.

German :

Ein Stadtteilfest ist ein festliches, generationenübergreifendes Ereignis, das alle Bevölkerungsgruppen zusammenbringen kann und soll. Es bietet die Möglichkeit, einen Abend, einen Vormittag oder einen Nachmittag lang zusammenzukommen, sich zu treffen und sich besser kennenzulernen.

Italiano :

Festose e intergenerazionali, le feste di quartiere possono e devono riunire le persone per una sera, una mattina o un pomeriggio per incontrarsi e conoscersi meglio.

Espanol :

Festivas e intergeneracionales, las fiestas de barrio pueden y deben reunir a la gente durante una noche, una mañana o una tarde para encontrarse y conocerse mejor.

