Les fêtes et marchés de fin d’année dans le 10e
Les fêtes et marchés de fin d’année dans le 10e jeudi 27 novembre 2025.
Atelier créatif pour un Noël durable
Profitez de cet atelier gratuit et ouvert à tous pour participer à la
fabrication de sapins de Noël durables et réutilisables, qui orneront
les équipements publics du quartier à l’approche des fêtes.
Jeudi 27 novembre 2025 de 14h à 16h30
La Maison du Canal, 13/17 rue Louis Blanc
Un authentique marché de Noël alsacien à la Gare de l’Est
C’est chaque année le rendez-vous incontournable des Parisiennes et
Parisiens amateurs des traditions de Noël alsaciennes et de ses
délicieuses spécialités.
Depuis plus de 40 ans, une quinzaine de producteurs et d’artisans
venus d’Alsace se réunissent ainsi à Paris, sur le parvis de la Gare de
l’Est, pour vous proposer leurs meilleurs produits, confectionnés avec
soin et dans le respect des traditions. De savoureuses coutumes à
déguster, découvrir, offrir et partager au moment des fêtes !
Du vendredi 28 novembre au dimanche 14 décembre 2025. Tous les
jours de 9h30 à 19h30 sauf le dimanche de 10h à 19h (fermeture à 18h le
dimanche 14 décembre)
Parvis de la Gare de l’Est (côté rue d’Alsace)
Le Marché des créateurs du GRETA CDMA
Cet événement, ouvert à toutes et tous, sera l’occasion de mettre en
lumière le parcours et les réalisations originales des anciens
stagiaires du GRETA de la Création, du Design et des Métiers d’art, structure de l’Éducation nationale implantée dans le 10e qui propose des formations pour adultes.
Il proposera à la vente les réalisations de ses anciens stagiaires,
issus de formations
variées : bijouterie, mode, expression plastique, ébénisterie ou encore
édition… soit autant d’idées cadeaux uniques et originales pour toute la
famille !
Vendredi 28 novembre 2025 de 14h à 19h et samedi 29 novembre 2025 de 11h à 18h
21 rue de Sambre-et-Meuse
Fête de Noël des Chiens du Canal
Rendez-vous au Point Éphémère pour la fête de Noël de l’association des Chiens du Canal ! Au programme : brocante, distribution de cadeaux et activités festives pour les toutous et leurs maîtres.
Dimanche 30 novembre 2025 de 12h à 17h
Point Éphémère, 200 quai de Valmy
Boutique éphémère et solidaire
À la recherche d’idées cadeaux originales et responsables ? Venez
découvrir cette boutique éphémère proposée par l’association
Kestufabrik, avec le soutien de la maison de quartier Aires 10. Vous y trouverez une belle sélection de créations à petits prix, confectionnées par des habitantes amoureuses du 10e et du Grand Belleville : décoration, accessoires, textiles, bijoux, épices…
Samedi 5 décembre 2025 de 15h à 20h, et dimanche 6 décembre 2025 de 10h à 19h
Aires 10, 2 rue du Buisson Saint-Louis
Faites de la soupe !
Au programme de cette nouvelle édition de la « Faites de la soupe ! » : concours et dégustation de soupes,
musique et surprises pour petits et grands.Les inscriptions pour tenter de remporter l’un des prix mis en jeu (prix
de la Soupe du Buisson, prix de la Papille, prix du Public et prix des
Enfants) se feront sur place le jour même. Une seule condition pour
pouvoir participer : votre soupe doit être faite maison !
Pour
plus d’informations : contact@aires10.net
/ Instagram : @aires10.asso
Samedi 13 décembre 2025 de 12h à 15h
Place du Buisson-Saint-Louis
Braderie solidaire de Noël de l’Association des écoles Parmentier
Jouets, jeux, livres, vêtements enfants ou encore articles de
puériculture à petits prix : vous trouverez votre bonheur à coup sûr
grâce à cette grande braderie de Noël ! Vous pourrez également profiter
de stands de restauration et d’animations pour petits et grands.
Samedi 13 décembre 2025 de 10h30 à 14h30
École Parmentier, 155 avenue Parmentier
Le Noël de Sacha
Chaque année, l’association Le Noël de Sacha lance une grande collecte de jouets pour les distribuer aux enfants malades à l’approche des fêtes.
Rendez-vous rue René Boulanger pour voir les participants s’élancer vers
l’hôpital Trousseau dans de belles voitures américaines de collection
aux coffres chargés de cadeaux !
Dimanche 14 décembre 2025 à 10h
Rendez-vous devant le Fil Rouge Café, 3 rue René Boulanger
Fête de la joie XXL
Au programme de cette journée de fête ouverte à toutes et tous : un
marché de Noël avec vente de décorations et de boissons chaudes, des
ateliers créatifs parents-enfants à partir de 14h pour confectionner en
famille des photophores, des guirlandes et des sablés, ou encore une
procession de bougies.
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 14h
Maison des Jeunes Saint-Vincent-de-Paul, 12 rue Bossuet
Le marché de Noël des
commerçants tamouls
Au programme de ce premier marché de Noël organisé par l’Association
des commerçants tamouls de France, qui réunit les commerçants
sri-lankais, indiens et tibétains installés dans le quartier Louis
Blanc : des stands de souvenirs, d’objets décoratifs venus du monde
entier, de vêtements, d’épices, ainsi que de la restauration à emporter.
Du mercredi 17 au dimanche 21 décembre 2025, de 16h à 22h
Place Jan Karski
Le concert de fin d’année du conservatoire Hector Berlioz
Les choristes du conservatoire municipal Hector Berlioz, accompagnés d’un pianiste, s’invitent en Mairie du 10e pour vous offrir un moment de fête et d’enchantement en reprenant des chansons traditionnelles et contemporaines.
Mercredi 17 décembre 2025 à 18h30. Entrée libre et gratuite.
Hall d’exposition de la Mairie du 10e, 72 rue du Faubourg Saint-Martin (rez-de-chaussée)
La Fête des Lumières
Pour célébrer la magie des fêtes de fin d’année, le centre social
et culturel Le Pari’s des faubourgs
vous invite à vivre un moment convivial et enchanteur, en famille ou
entre amis, à l’occasion de la nouvelle édition de sa Fête des Lumières.
Au programme de cette grande fête de quartier désormais
incontournable, ouverte à toutes et tous : concert, spectacles lumineux
et stands de maquillage fluorescent, avec distribution gratuite de
soupes et de boissons chaudes pour éviter le coup de froid !
Envie de
rejoindre l’équipe des bénévoles en charge de l’organisation ? Contactez
Le Pari’s des faubourgs, par téléphone au 01 45 23 34 87 ou par
courriel à l’adresse accueil@lepfb.net.
Vendredi 19 décembre 2025 de 16h30 à 20h
Square Alban Satragne
