Les fêtes et marchés de fin d’année dans le 10e

Atelier créatif pour un Noël durable

Profitez de cet atelier gratuit et ouvert à tous pour participer à la

fabrication de sapins de Noël durables et réutilisables, qui orneront

les équipements publics du quartier à l’approche des fêtes.

Jeudi 27 novembre 2025 de 14h à 16h30

La Maison du Canal, 13/17 rue Louis Blanc

Un authentique marché de Noël alsacien à la Gare de l’Est

C’est chaque année le rendez-vous incontournable des Parisiennes et

Parisiens amateurs des traditions de Noël alsaciennes et de ses

délicieuses spécialités.

Depuis plus de 40 ans, une quinzaine de producteurs et d’artisans

venus d’Alsace se réunissent ainsi à Paris, sur le parvis de la Gare de

l’Est, pour vous proposer leurs meilleurs produits, confectionnés avec

soin et dans le respect des traditions. De savoureuses coutumes à

déguster, découvrir, offrir et partager au moment des fêtes !

Du vendredi 28 novembre au dimanche 14 décembre 2025. Tous les

jours de 9h30 à 19h30 sauf le dimanche de 10h à 19h (fermeture à 18h le

dimanche 14 décembre)

Parvis de la Gare de l’Est (côté rue d’Alsace)

Le Marché des créateurs du GRETA CDMA

Cet événement, ouvert à toutes et tous, sera l’occasion de mettre en

lumière le parcours et les réalisations originales des anciens

stagiaires du GRETA de la Création, du Design et des Métiers d’art, structure de l’Éducation nationale implantée dans le 10e qui propose des formations pour adultes.

Il proposera à la vente les réalisations de ses anciens stagiaires,

issus de formations

variées : bijouterie, mode, expression plastique, ébénisterie ou encore

édition… soit autant d’idées cadeaux uniques et originales pour toute la

famille !

Vendredi 28 novembre 2025 de 14h à 19h et samedi 29 novembre 2025 de 11h à 18h

21 rue de Sambre-et-Meuse

Fête de Noël des Chiens du Canal

Rendez-vous au Point Éphémère pour la fête de Noël de l’association des Chiens du Canal ! Au programme : brocante, distribution de cadeaux et activités festives pour les toutous et leurs maîtres.

Dimanche 30 novembre 2025 de 12h à 17h

Point Éphémère, 200 quai de Valmy

Boutique éphémère et solidaire

À la recherche d’idées cadeaux originales et responsables ? Venez

découvrir cette boutique éphémère proposée par l’association

Kestufabrik, avec le soutien de la maison de quartier Aires 10. Vous y trouverez une belle sélection de créations à petits prix, confectionnées par des habitantes amoureuses du 10e et du Grand Belleville : décoration, accessoires, textiles, bijoux, épices…

Samedi 5 décembre 2025 de 15h à 20h, et dimanche 6 décembre 2025 de 10h à 19h

Aires 10, 2 rue du Buisson Saint-Louis

Faites de la soupe !

Au programme de cette nouvelle édition de la « Faites de la soupe ! » : concours et dégustation de soupes,

musique et surprises pour petits et grands.Les inscriptions pour tenter de remporter l’un des prix mis en jeu (prix

de la Soupe du Buisson, prix de la Papille, prix du Public et prix des

Enfants) se feront sur place le jour même. Une seule condition pour

pouvoir participer : votre soupe doit être faite maison !

Pour

plus d’informations : contact@aires10.net

/ Instagram : @aires10.asso

Samedi 13 décembre 2025 de 12h à 15h

Place du Buisson-Saint-Louis

Braderie solidaire de Noël de l’Association des écoles Parmentier

Jouets, jeux, livres, vêtements enfants ou encore articles de

puériculture à petits prix : vous trouverez votre bonheur à coup sûr

grâce à cette grande braderie de Noël ! Vous pourrez également profiter

de stands de restauration et d’animations pour petits et grands.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h30 à 14h30

École Parmentier, 155 avenue Parmentier

Le Noël de Sacha

Chaque année, l’association Le Noël de Sacha lance une grande collecte de jouets pour les distribuer aux enfants malades à l’approche des fêtes.

Rendez-vous rue René Boulanger pour voir les participants s’élancer vers

l’hôpital Trousseau dans de belles voitures américaines de collection

aux coffres chargés de cadeaux !

Dimanche 14 décembre 2025 à 10h

Rendez-vous devant le Fil Rouge Café, 3 rue René Boulanger

Fête de la joie XXL

Au programme de cette journée de fête ouverte à toutes et tous : un

marché de Noël avec vente de décorations et de boissons chaudes, des

ateliers créatifs parents-enfants à partir de 14h pour confectionner en

famille des photophores, des guirlandes et des sablés, ou encore une

procession de bougies.



Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 14h

Maison des Jeunes Saint-Vincent-de-Paul, 12 rue Bossuet

Le marché de Noël des

commerçants tamouls

Au programme de ce premier marché de Noël organisé par l’Association

des commerçants tamouls de France, qui réunit les commerçants

sri-lankais, indiens et tibétains installés dans le quartier Louis

Blanc : des stands de souvenirs, d’objets décoratifs venus du monde

entier, de vêtements, d’épices, ainsi que de la restauration à emporter.



Du mercredi 17 au dimanche 21 décembre 2025, de 16h à 22h

Place Jan Karski

Le concert de fin d’année du conservatoire Hector Berlioz

Les choristes du conservatoire municipal Hector Berlioz, accompagnés d’un pianiste, s’invitent en Mairie du 10e pour vous offrir un moment de fête et d’enchantement en reprenant des chansons traditionnelles et contemporaines.

Mercredi 17 décembre 2025 à 18h30. Entrée libre et gratuite.

Hall d’exposition de la Mairie du 10e, 72 rue du Faubourg Saint-Martin (rez-de-chaussée)

La Fête des Lumières

Pour célébrer la magie des fêtes de fin d’année, le centre social

et culturel Le Pari’s des faubourgs

vous invite à vivre un moment convivial et enchanteur, en famille ou

entre amis, à l’occasion de la nouvelle édition de sa Fête des Lumières.

Au programme de cette grande fête de quartier désormais

incontournable, ouverte à toutes et tous : concert, spectacles lumineux

et stands de maquillage fluorescent, avec distribution gratuite de

soupes et de boissons chaudes pour éviter le coup de froid !

Envie de

rejoindre l’équipe des bénévoles en charge de l’organisation ? Contactez

Le Pari’s des faubourgs, par téléphone au 01 45 23 34 87 ou par

courriel à l’adresse accueil@lepfb.net.

Vendredi 19 décembre 2025 de 16h30 à 20h

Square Alban Satragne

Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, les différents quartiers du 10e arrondissement se mettent aux couleurs de Noël pour proposer de nombreuses animations gratuites, festives et solidaires. Tour d’horizon des événements à ne pas manquer !

Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

