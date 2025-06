Les fêtes japonaises sous les étoiles Planétarium de Reims Reims 6 juillet 2025 16:45

Au Japon, tous les ans, des fêtes traditionnelles sont organisées. Parmi celles-ci, certaines sont liées aux étoiles et aux saisons.

Organisée en partenariat avec Reims Rayonnement International, cette séance sera dédiée aux légendes et cultes japonais, le tout agrémenté d’une initiation au repérage des constellations.

Séance proposée dans le cadre du jumelage Reims Nagoya.

Thème Découverte du ciel étoilé, légendes et fêtes japonaises.

Public enfants à partir de 8 ans, adolescents, adultes.

Durée 1 heure

Sur réservation par téléphone nombre de places limité .

Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle

Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 35 34 70

