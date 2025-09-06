Les Fêtes Médiévales de Laon Laon

Les Fêtes Médiévales de Laon Laon samedi 6 septembre 2025.

Les Fêtes Médiévales de Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

Durant deux jours, la cité de Laon renoue avec son passé médiéval en organisant tournois, marché, jeux et animations diverses, à faire en famille pour réveiller le petit chevalier qui sommeille en vous !

Fantastique ! Voilà le thème de ce nouveau week-end dédié à l’époque médiévale au pied des remparts de la cité fortifiée de Laon.

Au programme tournois de chevalerie, campements et marché médiéval, théâtre, musique et jeux ! (programme complet à découvrir sur laon.fr).

Et le samedi soir, ne manquez pas le concert et le spectacle de feu sur le parvis de la cathédrale tout fraîchement rénové ! (à partir de 21h)

RV durant tout le week-end autour du Parvis de la cathédrale, Place Aubry, Promenade Yitzhak Rabin, Promenade de la citadelle de Laon ! 0 .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

For two days, the city of Laon revives its medieval past with tournaments, a market, games and other activities, to be enjoyed by the whole family and awaken the little knight in you!

German :

Zwei Tage lang knüpft die Stadt Laon an ihre mittelalterliche Vergangenheit an und veranstaltet Turniere, einen Markt, Spiele und verschiedene Animationen, die Sie mit der ganzen Familie machen können, um den kleinen Ritter in Ihnen zu wecken!

Italiano :

Per due giorni, la città di Laon si riallaccerà al suo passato medievale con tornei, mercato, giochi e tante altre attività per divertirsi con tutta la famiglia e risvegliare il piccolo cavaliere che è in voi!

Espanol :

Durante dos días, la ciudad de Laon se reencontrará con su pasado medieval con torneos, mercado, juegos y un sinfín de actividades para disfrutar con toda la familia y despertar al pequeño caballero que llevas dentro

L’événement Les Fêtes Médiévales de Laon Laon a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon