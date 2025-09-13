Les Fêtes Médiévales Saint-Éloy-de-Gy

Les Fêtes Médiévales Saint-Éloy-de-Gy samedi 13 septembre 2025.

Les Fêtes Médiévales

Saint-Éloy-de-Gy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Le Château de Dame à Saint-Éloy-de-Gy s’anime et renaît au rythme des premières Fêtes Médiévales organisées par la Maëstrie du Berry !

Découvrez un authentique campement médiéval, où vous pourrez probablement croiser chevaliers, artisans et saltimbanques une immersion vivante dans l’esprit et les traditions d’autrefois. Une occasion rare et enthousiasmante de vivre, en famille ou entre amis, un moment hors du temps, dans un cadre historique plein de charme. Par ailleurs, plusieurs activités sont au programme marché médiéval (bijoux, cuir, textile, armes anciennes…), spectacles équestres (tournois de joute et démonstrations de chevalerie), ateliers pour les petits et les grands (initiation à l’archerie, fabrication de boucliers, jeux médiévaux), musiques et danses traditionnelles médiévales, ainsi qu’un show magique le samedi soir ! .

Saint-Éloy-de-Gy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 7 49 63 54 57 lamaestrieduberry18@gmail.com

English :

The Château de Dame in Saint-Éloy-de-Gy comes alive and is reborn to the rhythm of the first Fêtes Médiévales organized by the Maëstrie du Berry!

German :

Das Château de Dame in Saint-Éloy-de-Gy wird im Rhythmus der ersten mittelalterlichen Feste, die von der Maëstrie du Berry organisiert werden, zum Leben erweckt und zu neuem Leben erweckt!

Italiano :

Il Castello di Dame a Saint-Éloy-de-Gy si anima e rinasce al ritmo dei primi Festival Medievali organizzati dalla Maëstrie du Berry!

Espanol :

El castillo de Dame, en Saint-Éloy-de-Gy, cobra vida y renace al ritmo de los primeros Festivales Medievales organizados por la Maëstrie du Berry

L’événement Les Fêtes Médiévales Saint-Éloy-de-Gy a été mis à jour le 2025-08-11 par OT BOURGES