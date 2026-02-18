Les fêtes pascales

Ungersheim Haut-Rhin

Vendredi 2026-04-03 10:00:00

2026-04-06 18:00:00

2026-04-03

Du 19 au 21 avril, l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir les coutumes pascales dans un cadre unique et enchanteur.

Les enfants de 4 à 10 ans peuvent participer à une chasse aux œufs, pensez à vous inscrire lors de votre arrivée (places limitées).

L’Écomusée d’Alsace fête Pâques ! Savourez l’arrivée du printemps dans le décor authentique de l’Écomusée d’Alsace.

Pendant tout le week-end, rencontrez nos cuisiniers et leurs spécialités pascales dont le traditionnel Lamala, la soupe verte de Carême et les œufs colorés mais aussi nos agriculteurs, qui ont programmé de nombreuses naissances. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des artisans au détour d’un petit marché artisanal de Pâques.

Cette année, partez à l’aventure avec ‘’la cocotte’’ parcourez le musée et résolvez des énigmes inspirées des traditions pascales pour retrouver le lièvre de Pâques et son jardin où il a dissimulé ses œufs en chocolat (5 & 6 avril). Durant ces deux journées, les traditions des conscrits et de leurs défis seront à l’honneur venez-vous mesurer à eux ! .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

From April 19 to 21, the Écomusée d?Alsace invites you to discover Easter customs in a unique and enchanting setting.

Children aged 4 to 10 can take part in an egg hunt, but please register on arrival (places are limited).

