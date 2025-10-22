Les feuilles mortes pour aider les vivants Jardin Manuel de Falla Anglet

Les feuilles mortes pour aider les vivants Jardin Manuel de Falla Anglet mercredi 22 octobre 2025.

Les feuilles mortes pour aider les vivants

Jardin Manuel de Falla 45 avenue Jean Léon Laporte Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Pourquoi les feuilles d’arbres tombent-elles en automne ?

Un atelier sur le pouvoir des feuilles !

Apprenez-en plus sur ce phénomène et cette saison pour comprendre l’équilibre fragile de ces végétaux et le rôle que nous avons à jouer pour les sauvegarder.

Atelier animé par l’association Bio Divers Cité.

Tout public (à partir de 6 ans). .

Jardin Manuel de Falla 45 avenue Jean Léon Laporte Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

English : Les feuilles mortes pour aider les vivants

German : Les feuilles mortes pour aider les vivants

Italiano :

Espanol : Les feuilles mortes pour aider les vivants

L’événement Les feuilles mortes pour aider les vivants Anglet a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Anglet