LES FEUX D’ARTIFICES DU MERCREDI AU PORT Argelès-sur-Mer 9 juillet 2025 22:30

Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2025-07-09 22:30:00

fin : 2025-07-09 23:00:00

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Vers 22h30 à Port Argelès

Chaque mercredi soir de l’été*, la Ville d’Argelès-sur-Mer vous offre un spectacle pyrotechnique hauts en couleurs, tiré depuis la digue Nord. Des étincelles dans le ciel estival à admirer en terrasse sur les quais ou les pi…

PORT PLAGE

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

Around 10.30pm at Port Argelès

Every Wednesday evening throughout the summer*, the town of Argelès-sur-Mer offers you a colorful fireworks display, fired from the northern breakwater. Sparks in the summer sky, to be admired from the terraces on the quayside or the pi…

German :

Gegen 22:30 Uhr in Port Argelès

Jeden Mittwochabend im Sommer* bietet Ihnen die Stadt Argelès-sur-Mer ein farbenfrohes pyrotechnisches Spektakel, das vom Norddamm aus abgefeuert wird. Die Funken am Sommerhimmel können Sie auf den Terrassen der Uferpromenade oder auf den Plätzen der Stadt bewundern.

Italiano :

Intorno alle 22.30 a Port Argelès

Ogni mercoledì sera per tutta l’estate*, la città di Argelès-sur-Mer vi offre un colorato spettacolo pirotecnico, sparato dal frangiflutti nord. Fuochi d’artificio nel cielo estivo, da ammirare dalle terrazze della banchina o dal molo…

Espanol :

Hacia las 22.30 h en Port Argelès

Todos los miércoles por la noche durante todo el verano*, la ciudad de Argelès-sur-Mer le ofrece un colorido espectáculo de fuegos artificiales disparados desde el espigón norte. Bengalas en el cielo estival, para admirar desde las terrazas del muelle o desde el pi…

L’événement LES FEUX D’ARTIFICES DU MERCREDI AU PORT Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-19 par OT D’ ARGELES SUR MER