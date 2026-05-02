Les feux de la musique Fénétrange
Les feux de la musique Fénétrange samedi 6 juin 2026.
Fénétrange
Les feux de la musique
Centre historique Fénétrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
Les Feux de la Musique du Pedac vont résonner à Fénétrange ! Au programme Lucia de Carvalho (jazz métissé), Aoraki (pop indie), les Enflammées (spectacle de feu), les Sous-fifres (spectacle enfant) et un spectacle de danse des élèves du PEDAC. Autres animations un château gonflable, un marché artisanal, buvette et restauration. Le tout en entrée libre !Tout public
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Centre historique Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 87 39 16 05
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English :
Pedac’s Feux de la Musique will be ringing out in Fénétrange! On the program: Lucia de Carvalho (mixed jazz), Aoraki (indie pop), Les Enflammées (fire show), Les Sous-fifres (children’s show) and a dance show by PEDAC students. Other attractions include a bouncy castle, craft market, refreshments and food. All with free admission!
L’événement Les feux de la musique Fénétrange a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG