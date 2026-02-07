Les feux de la musique Rouans
Les feux de la musique Rouans samedi 20 juin 2026.
Rouans
Les feux de la musique
Buzay Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Connaissez-vous la tradition des feux de joie ? Dans un cadre verdoyant et historique, profitez des concerts en plein air et du feu d’artifice.
L’association Les Oiseaux du Parc vous propose leur feu de joie annuel. Cette fête locale, proposée en extérieur, mêle fête de la musique et feu de la Saint-Jean.
3 bonnes raisons de participer au feu de joie
admirer un moment traditionnel et encore très populaire
participer à une animation conviviale
regarder en famille le feu d’artifice
Au programme à partir de 19h
repas sur réservation
petite restauration sur place bar et snack
concerts
feu d’artifice
feu de joie
rendez-vous à Buzay
Programme complet et détaillé à venir
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Buzay Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 04 62 77
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English :
Do you know the tradition of bonfires? Enjoy open-air concerts and fireworks in a verdant, historic setting.
L’événement Les feux de la musique Rouans a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic
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