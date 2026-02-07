Rouans

Les feux de la musique

Buzay Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Connaissez-vous la tradition des feux de joie ? Dans un cadre verdoyant et historique, profitez des concerts en plein air et du feu d’artifice.

L’association Les Oiseaux du Parc vous propose leur feu de joie annuel. Cette fête locale, proposée en extérieur, mêle fête de la musique et feu de la Saint-Jean.

3 bonnes raisons de participer au feu de joie

admirer un moment traditionnel et encore très populaire

participer à une animation conviviale

regarder en famille le feu d’artifice

Au programme à partir de 19h

repas sur réservation

petite restauration sur place bar et snack

concerts

feu d’artifice

feu de joie

rendez-vous à Buzay

Programme complet et détaillé à venir

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Buzay Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 04 62 77

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English :

Do you know the tradition of bonfires? Enjoy open-air concerts and fireworks in a verdant, historic setting.

L’événement Les feux de la musique Rouans a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic