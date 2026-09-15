Informations pratiques

Arles

Les feux de la Saint Jean

Mercredi 23 juin 2027. Devant l’Office de Tourisme d’Arles et à Salin de Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-23

fin : 2027-06-23

Date(s) :

2027-06-23

La fête du solstice d’été remonte à la nuit des temps. Tout d’abord culte païen, c’est à partir du Vème siècle, que l’Eglise met cette fête sous le signe de Jean Baptiste. La « Saint Jean » devient une fête populaire où chacun se retrouve.

Ainsi pendant des siècles, les feux allumés en Provence, en Languedoc, en Catalogne, en France, en Europe accueillent la « bonne saison » selon des rites propres à chaque localité.



Née d’une flamme solaire en 1955, prise au Canigou, elle brûle toute l’année. Conservée au Castillet de Perpignan par les Catalans, elle est remise en juin aux Provençaux. Trois jours de courses relais sont nécessaires pour l’acheminer de Perpignan à Vintimille en passant par une soixantaine de villes et villages dont Arles qui reçoit la flamme tous les 23 juin aux alentours de midi. .

Devant l’Office de Tourisme d’Arles et à Salin de Giraud Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@club-internet.fr

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English :

The celebration of the summer solstice goes back to the dawn of time. Initially a pagan cult, it was not until the 5th century that the Church placed this festival under the sign of John the Baptist. St. John’s Day became a popular festival where everyone came together.

L’événement Les feux de la Saint Jean Arles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Arles