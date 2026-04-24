Les feux de la Saint-Jean Cheix-en-Retz

Cheix-en-Retz

Les feux de la Saint-Jean

La Pierre Tremblante Cheix-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous à Cheix-en-Retz pour assister à la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Pour fêter l’été, les Allumés du Marais organisent leur grande fête annuelle en plein-air.

L’arrivée du soltice d’été est encore un évènement apprécié dans certaines communes de France. Mélange de traditions païennes et chrétiennes, cet évènement traditionnel reste impressionnant pour les participants.

5 bonnes raisons d’assister à la fête de la Saint-Jean à Cheix-en-Retz

célébrer l’arrivée de l’été : la Saint-Jean est une fête traditionnelle qui marque le solstice d’été et le début de la saison estivale

participer à des animations musicales et festives : la fête est rythmée par des concerts, des spectacles de danses et des animations

découvrir les traditions locales la fête de la Saint-Jean est l’occasion de découvrir les traditions et le folklore de Cheix-en-Retz

déguster des produits locaux : savourer des grillades, des crêpes, des produits du terroir et autres délices tout en profitant de la fête

assister à un spectable unique : un grand feu de joie est allumé à la tombée de la nuit, créant un spectacle féerique et inoubliable

Au programme

repas moules frites

stand grillades

bar

concert et animations musicales avec DJ

brûlage d’un bûcher géant

feu d’artifice à la nuit tombée

Pratique

programme complet disponible en mai, merci de votre compréhension.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Cheix-en-Retz .

La Pierre Tremblante Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 88 31 18 lesallumesdumarais@gmail.com

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English :

Join us in Cheix-en-Retz for the traditional Fête de la Saint-Jean. To celebrate summer, the Allumés du Marais organize their annual open-air festival.

L’événement Les feux de la Saint-Jean Cheix-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic