Les feux de la Saint-Jean Cheix-en-Retz
Les feux de la Saint-Jean Cheix-en-Retz samedi 27 juin 2026.
Cheix-en-Retz
Les feux de la Saint-Jean
La Pierre Tremblante Cheix-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous à Cheix-en-Retz pour assister à la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Pour fêter l’été, les Allumés du Marais organisent leur grande fête annuelle en plein-air.
L’arrivée du soltice d’été est encore un évènement apprécié dans certaines communes de France. Mélange de traditions païennes et chrétiennes, cet évènement traditionnel reste impressionnant pour les participants.
5 bonnes raisons d’assister à la fête de la Saint-Jean à Cheix-en-Retz
célébrer l’arrivée de l’été : la Saint-Jean est une fête traditionnelle qui marque le solstice d’été et le début de la saison estivale
participer à des animations musicales et festives : la fête est rythmée par des concerts, des spectacles de danses et des animations
découvrir les traditions locales la fête de la Saint-Jean est l’occasion de découvrir les traditions et le folklore de Cheix-en-Retz
déguster des produits locaux : savourer des grillades, des crêpes, des produits du terroir et autres délices tout en profitant de la fête
assister à un spectable unique : un grand feu de joie est allumé à la tombée de la nuit, créant un spectacle féerique et inoubliable
Au programme
repas moules frites
stand grillades
bar
concert et animations musicales avec DJ
brûlage d’un bûcher géant
feu d’artifice à la nuit tombée
Pratique
programme complet disponible en mai, merci de votre compréhension.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Cheix-en-Retz .
La Pierre Tremblante Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 88 31 18 lesallumesdumarais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us in Cheix-en-Retz for the traditional Fête de la Saint-Jean. To celebrate summer, the Allumés du Marais organize their annual open-air festival.
L’événement Les feux de la Saint-Jean Cheix-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
À voir aussi à Cheix-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Circuit de la Pierre tremblante Cheix-en-Retz Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Animations Pêche à l’écrevisse Cheix-en-Retz 17 juillet 2026