[ LES FEUX DE LA TOUR : SPEED DATING ], La Tour des Villains, Le Montsaugeonnais

[ LES FEUX DE LA TOUR : SPEED DATING ] Samedi 14 février, 19h00 La Tour des Villains Haute-Marne

5€ / Sans inscription préalable

Début : 2026-02-14T19:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-14T19:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Sans vouloir nous vanter (un peu quand même), depuis son ouverture en 2021, notre Villaine Tour est à l’origine de la formation de noooombreux couples ‍❤️‍ ‍ . Des couples tellement heureux qu’en 2026, nous fêterons un mariage et la naissance de 2 bébés ! Hé ouais rien que ça ! On espère bien que les concerné.es mettront notre logo sur les faire-part d’ailleurs… A bons entendeurs, on dit ça, on dit rien.

Breeeeef. La Tour a donc décidé d’officialiser son rôle d’agence matrimoniale en organisant un speed dating le 14 février prochain !

Ras le bol des applis de rencontres ? Les têtes à têtes « officiels » te font flipper ? T’as besoin d’un petit coup de pouce pour t’aider à faire le premier pas ? On a créé un évènement sur-mesure pour toi ! Peu importe ton âge (sauf si tu as moins de 20 ans – déso’), ton genre, ton orientation, tes préférences … On va te créer un petit cocon dans lequel tu seras à l’aise, sans pression (ou presque) pour discuter avec tes prétendant.es. 7 minutes : c’est le temps dont tu disposeras pour faire connaissance mais rien ne t’empêchera de poursuivre les échanges au bar après !

Pour éviter les malaises – les blancs – les « mais qu’est-ce que je fous là moi ? », notre Villaine équipe a imaginé un système un peu différent des speed-datings habituels pour que tu rencontres UNIQUEMENT les personnes qui peuvent correspondre à tes attentes. On a bien dit UNIQUEMENT !

Non René, hétérosexuel, 70 ans, 3 enfants, qui aime le quad et qui est actionnaire chez Total ne rencontrera pas Louise, hétérosexuelle, 25 ans, qui n’a pas et ne veut pas d’enfants, qui aime le vélo et qui est militante Green Peace. [On grossit le trait hein, tu nous connais ! ] Mais Louise pourra en revanche rencontrer, si et seulement si elle le souhaite, Abdel, hétérosexuel, 30 ans, qui n’a pas et ne veut pas d’enfants, qui aime le foot et les balades en forêt. De même que Mathieu, homosexuel, 65 ans, passionné de Karaté pourra rencontrer Julien, homosexuel, 58 ans, passionné de boxe thaï. Alix, pour qui le genre importe peu, pourra rencontrer Jess’… On s’arrête là dans les exemples, on sait que tu as compris !

Ce soir-là, il y’aura deux salles deux ambiances !

Si t’es bien dans ton célibat, que « Vaut mieux être seul.e que mal accompagné.e » est devenu ton crédo, que tu n’es pas trop sûr.e d’être célibataire, que tu as un match Tinder ou un match Copains d’Avant en cours, la Taverne sera ouverte pour les Sans-Valentin.es qui auront simplement envie de boire un verre. En parlant de tes matchs, tu peux aussi les ramener là histoire de voir à quoi il ou elle ressemble en vrai…

