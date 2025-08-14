Les feux de l’Adour LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière
Les feux de l’Adour LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière jeudi 14 août 2025.
Les feux de l’Adour
LABATUT-RIVIERE Au pont de l’Adour Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14 19:00:00
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
La soirée repas feu d’artifice et bal revient à Labatut-Rivière !
Programme :
19h Apéritif animé par Murphie’s Law
20h30 Repas champêtre (sur réservation)
Menu à 20€ entrée, pièce du boucher & gratin dauphinois, fromage fermier (Coulom de Caussade), tarteaux pommes (Bruno clerc Lascazères), café, vin compris.
Menu 12 ans à 10€ entrée, saucisses avec sa garniture, dessert.
Repas animé par Adi Jazz
Penser à amener ses couverts.
A partir de 23h grand Feux d’artifice
A minuit, soirée tempête de neige animée par le podium PMN Event.
LABATUT-RIVIERE Au pont de l’Adour Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 85 38 47 nico6585@hotmail.fr
English :
Labatut-Rivière is back for its fireworks dinner and ball!
Program:
7pm: Aperitif hosted by Murphie’s Law
8:30pm: Country-style meal (reservation required)
20? menu: starter, butcher’s cut & gratin dauphinois, farmer’s cheese (Coulom de Caussade), apple tarteaux (Bruno Clerc Lascazères), coffee, wine included.
Menu 12 years at 10? starter, sausage with garnish, dessert.
Entertainment by Adi Jazz
Please bring your own cutlery.
From 11pm: large fireworks display
At midnight, snowstorm party with PMN Event podium.
German :
Der Abend mit Feuerwerk und Tanzmahl kehrt nach Labatut-Rivière zurück!
Programm:
19 Uhr: Aperitif mit Musik von Murphie’s Law
20.30 Uhr: Essen auf dem Land (Reservierung erforderlich)
Menü für 20?: Vorspeise, Metzgerstück & Gratin dauphinois, Käse vom Bauernhof (Coulom de Caussade), Apfelkuchen (Bruno clerc Lascazères), Kaffee, Wein inbegriffen.
Menü 12 Jahre für 10? Vorspeise, Würstchen mit Beilage, Dessert.
Das Essen wird von Adi Jazz begleitet
Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.
Ab 23 Uhr: großes Feuerwerk
Um Mitternacht: Schneesturm-Party unter der Leitung des PMN Event Podiums.
Italiano :
I fuochi d’artificio e la serata danzante tornano a Labatut-Rivière!
Programma:
ore 19.00: aperitivo a cura di Murphie’s Law
ore 20.30: cena in stile rustico (su prenotazione)
Menu a 20 €: antipasto, tagliata di macelleria e gratin dauphinois, formaggio di fattoria (Coulom de Caussade), tortine di mele (Bruno Clerc Lascazères), caffè, vino incluso.
Menu 12 anni a 10? antipasto, salsiccia con contorno, dessert.
Intrattenimento a cura di Adi Jazz
Si prega di portare le proprie posate.
Dalle 23:00: grande spettacolo pirotecnico
A mezzanotte, festa della neve con podio PMN Event.
Espanol :
¡La noche de fuegos artificiales y baile vuelve a Labatut-Rivière!
Programa:
19.00 h: Aperitivo ofrecido por Murphie’s Law
20.30 h: Comida campestre (reserva obligatoria)
Menú a 20 euros: entrante, corte de carnicero y gratinado dauphinois, queso de granja (Coulom de Caussade), tartaletas de manzana (Bruno Clerc Lascazères), café, vino incluido.
Menú 12 años a las 10? entrante, salchicha con guarnición, postre.
Animación a cargo de Adi Jazz
Se ruega traer cubiertos.
A partir de las 23.00 horas: gran espectáculo de fuegos artificiales
A medianoche, fiesta en la nieve con podio PMN Event.
L’événement Les feux de l’Adour Labatut-Rivière a été mis à jour le 2025-08-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65