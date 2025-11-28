Les Feux de Vire spectacle Héva au Théâtre Le Préau à Vire Normandie Théâtre le Préau Vire Normandie

Les Feux de Vire spectacle Héva au Théâtre Le Préau à Vire Normandie

Théâtre le Préau Place Castel Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Entre conte initiatique et récit de science fiction, Héva déploie une fresque contemporaine fascinante où la machine devient créatrice., sensible, presque vivante. Musique symphonique, chant lyrique, théâtre et textures électroniques s’y entremêlent pour donner vie à une œuvre puissante et singulière. Dès 10 ans durée 1h30 .

Théâtre le Préau Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 16 00

English :

Somewhere between an initiation tale and a science fiction story, Héva unfolds a fascinating contemporary fresco in which the machine becomes creative, sensitive, almost alive. Symphonic music, lyrical song, theater and electronic textures intermingle to give life to a powerful work…

German :

Zwischen Initiationsmärchen und Science-Fiction-Erzählung entfaltet Héva ein faszinierendes zeitgenössisches Fresko, in dem die Maschine zum Schöpfer wird, sensibel, fast lebendig. Symphonische Musik, lyrischer Gesang, Theater und elektronische Texturen verschmelzen zu einem kraftvollen Werk…

Italiano :

In parte racconto iniziatico, in parte fantascienza, Héva dispiega un affascinante affresco contemporaneo in cui la macchina diventa creativa, sensibile, quasi viva. Musica sinfonica, canzone lirica, teatro e tessiture elettroniche si mescolano per dare vita a un’opera potente…

Espanol :

En parte cuento iniciático, en parte ciencia ficción, Héva despliega un fascinante fresco contemporáneo en el que la máquina se vuelve creativa, sensible, casi viva. Música sinfónica, canto lírico, teatro y texturas electrónicas se entremezclan para dar vida a una obra poderosa…

