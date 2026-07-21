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AGENDA · Pouillé-les-Côteaux

Les feux d’été cotellois feux d’artifice et soirée dansante Pouillé-les-Côteaux

samedi 29 août 2026 · Pouillé-les-Côteaux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Etang
Ville
44522 Pouillé-les-Côteaux
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pouillé-les-Côteaux

Les feux d’été cotellois feux d’artifice et soirée dansante

Etang Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Venez profiter de cette soirée festive à Pouillé-les-Côteaux.
Soirée festive à l’étang , feu d’artifice puis soirée dansante.

Restauration et buvette sur place.   .

Etang Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 49 56 

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English :

Come enjoy this festive evening in Pouilly-les-Côtes.

L’événement Les feux d’été cotellois feux d’artifice et soirée dansante Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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