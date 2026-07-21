Les feux d’été cotellois feux d’artifice et soirée dansante Pouillé-les-Côteaux
samedi 29 août 2026 · Pouillé-les-Côteaux
Informations pratiques
Pouillé-les-Côteaux
Les feux d’été cotellois feux d’artifice et soirée dansante
Etang Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter de cette soirée festive à Pouillé-les-Côteaux.
Soirée festive à l’étang , feu d’artifice puis soirée dansante.
Restauration et buvette sur place. .
Etang Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 49 56
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English :
Come enjoy this festive evening in Pouilly-les-Côtes.
L’événement Les feux d’été cotellois feux d’artifice et soirée dansante Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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