Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines !, Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume, La Carneille

Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines ! Samedi 13 juin, 16h30 Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:20:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:20:00+02:00

Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume Route du Bois André, 61210 Sainte Honorine la Guillaume La Carneille 61210 Orne Normandie

Ida y vuelta, contes et musique au féminin, par Marie Manzanita et Pauline Madeline, pour petites et grandes oreilles dès 8 ans.