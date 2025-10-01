Les Fieffés Musiciens Quatuor Anches Hantées, Opéra sans diva Rue de l’Eglise Les Pieux

Les Pieux

Les Fieffés Musiciens Quatuor Anches Hantées, Opéra sans diva

Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Opéra sans diva .

Pour ce programme d’airs d’opéras, juste un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui rend justice à certaines des pages les plus emblématiques du répertoire lyrique ! .

Le Quatuor Anches Hantées allie jeunesse, expérience et maturité artistique. Il se positionne comme un véritable pont entre tradition et modernité. Il se produit couramment dans les plus grande salles Salle Cortot, Opéras de Montpellier, de Tours, de Clermont-Ferrand, à l’Arsenal de Metz, la Maison de la Radio, aux expériences TV sur Arte, France 2.

Il intervient en médiation auprès des scolaires et des personnes en situation de handicap.

Au programme, airs d’Opéras de Strauss, Wagner, Massenet, Puccini, et Fanny Mendelssohn. .

Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com

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English : Les Fieffés Musiciens Quatuor Anches Hantées, Opéra sans diva

L’événement Les Fieffés Musiciens Quatuor Anches Hantées, Opéra sans diva Les Pieux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin