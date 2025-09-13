Les fiertés du Clos chemin de la Vieille Forme Rochefort

Les fiertés du Clos chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 13 septembre 2025.

Les fiertés du Clos

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 23:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Célébrons ensemble la diversité lors d’une journée haute en couleurs ! Tout au long de l’après-midi, des associations locales viendront présenter leurs actions pour lutter contre les discriminations liées au genre et à la sexualité.

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : The pride of Le Clos

Let’s celebrate diversity together on a colourful day! Throughout the afternoon, local organisations will present their initiatives to combat discrimination based on gender and sexuality.

German : Der Stolz des Clos

Lasst uns gemeinsam die Vielfalt an einem bunten Tag feiern! Den ganzen Nachmittag über werden lokale Vereine ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Sexualität vorstellen.

Italiano :

Celebriamo insieme la diversità in una giornata colorata! Per tutto il pomeriggio, le associazioni locali presenteranno i loro sforzi per combattere la discriminazione basata sul genere e sulla sessualità.

Espanol :

¡Celebremos juntos la diversidad en un día lleno de color! A lo largo de la tarde, las asociaciones locales presentarán sus esfuerzos para combatir la discriminación por motivos de género y sexualidad.

L’événement Les fiertés du Clos Rochefort a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan