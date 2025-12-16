Les Fiestas d’Oliv Égletons

Les Fiestas d’Oliv

Olivier Villa vous présente Les Fiestas d’Olvi

– Samedi 11 avril à partir de 19h30 Dîner spectacle suivi d’une animation dansante 35€/pers.

– Dimanche 12 avril à partir de 12h Bal musette, variétés sur bande orchestre de 14h à 19h, buffet+après-midi dansant 35 €/pers ou après-midi dansant sans repas 15 €/pers.

Tarif spécial bus (45 pers mini) 30 €/pers samedi ou dimanche

Sur réservation .

Espace Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 58 07 41

