Les Fiestas d’Oliv Lesparre-Médoc samedi 21 février 2026.
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
2026-02-21
l’artiste Olivier Villa vous propose 2 jours d’animation avec un programme festif
– samedi à partir de 19h30 dîner-spectacle suivi d’une animation dansante années 80-90 avec DJ Matou et Cabaret DJ avec concert d’Olivier Villa
– dimanche à partir de 12h déjeuner et après-midi dansant bal musette et variétés sur bande orchestre. Possibilité de n’assister qu’au bal de 14h à 19h, avec une boisson et une pâtisserie.
Grand buffet campagnard et buvette sur les 2 jours.
Sur réservation. .
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 58 07 41
