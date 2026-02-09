Les Fiestas d’Oliv

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’artiste Olivier Villa vous propose 2 jours d’animation avec un programme festif

– samedi à partir de 19h30 dîner-spectacle suivi d’une animation dansante années 80-90 avec DJ Matou et Cabaret DJ avec concert d’Olivier Villa

– dimanche à partir de 12h déjeuner et après-midi dansant bal musette et variétés sur bande orchestre. Possibilité de n’assister qu’au bal de 14h à 19h, avec une boisson et une pâtisserie.

Grand buffet campagnard et buvette sur les 2 jours.

Sur réservation. .

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 58 07 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Fiestas d’Oliv Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Médoc-Vignoble