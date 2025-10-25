Les Fiestas du Tripo : BAL POP SESSSION L’Arty Bar du Tripostal Lille

Les Fiestas du Tripo : BAL POP SESSSION L’Arty Bar du Tripostal Lille samedi 25 octobre 2025.

Les Fiestas du Tripo : BAL POP SESSSION Samedi 25 octobre, 18h00 L’Arty Bar du Tripostal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T18:00:00+01:00 – 2025-10-26T02:00:00+01:00

Fin : 2025-10-25T18:00:00+01:00 – 2025-10-26T02:00:00+01:00

BAL POP SESSION à L’ARTY BAR du TRIPOSTAL, LILLE

Aaaah le Bal… le Bal Populaire… le Bal Pop ! Nous sommes toujours tellement heureux-ses de les vivre.

On y danse, on y chante, on s’y amuse, on s’y lâche !

Sur des musiques variées, de la variét’ française au swing, du rock aux plus gros tubes, on se rassemble pour être libre, se sentir exister, résister, dans un monde un petit peu stressos…

LE REMÈDE ?

Venez donc vous détendre, vous encanailler, vous amuser, créer du lien, chanter, danser et rire avec des spécialistes du genre, tout droit sortis de la scène locale. Preuve en est.

✅ AU PROGRAMME :

18h00 – 19h30 : Accès exceptionnel à l’exposition “Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne » avec les Collections du Centre Pompidou (inclus avec votre ticket soirée) ️

19h30 – 21h00 : Ouverture des festivités avec Bertrand Fashion et son Blind Test Choral de folie !

21h00 – 00h00 : Les ZAZOUS, les seuls et uniques, le Grand Orchestre du Cheval Blanc

00h – 1h45 : Bertrand Fashion prolongera cette folle soirée par un KARAOKE Géant sur les titres français et internationaux les plus célébres.

On vous attend comme vous êtes, évidemment. Et si c’est déguisé-e ou accompagné-e de votre accessoire fétiche, ce sera encore mieux

Le Tripostal – 22 avenue Willy Brandt, Lille

Métro : Gare Lille Flandres

Station V’lille : Flandres Euralille

️ Billetterie (accès expo inclus jusqu’à 19h30) :

Tarif unique de 5€ !

https://shotgun.live/fr/events/les-fiestas-du-tripo-bal-pop-session

L’Arty Bar du Tripostal 22 avenue Willy Brandt Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/les-fiestas-du-tripo-bal-pop-session »}] [{« link »: « https://shotgun.live/fr/events/les-fiestas-du-tripo-bal-pop-session »}]

Un bal Populaire au Tripostal avec les Zazous et Bertrand Fashion bal populaire

nikonografik