Les Fiestas du Tripo : COSMIC LOVE SESSION L’Arty Bar du Tripostal Lille

Les Fiestas du Tripo : COSMIC LOVE SESSION Samedi 18 octobre, 18h00 L’Arty Bar du Tripostal Nord

Soirée payante (incluant l’entrée de l’exposition Pom Pom Pidou de 18h00 à 19h30)

Début : 2025-10-18T18:00:00 – 2025-10-19T02:59:00

Fin : 2025-10-18T18:00:00 – 2025-10-19T02:59:00

COSMIC LOVE x FIESTA x L’ARTY BAR – TRIPOSTAL LILLE

Dancefloor éclectique tenu par des DJs qui vont faire vibrer le Tripostal aux rythmes de la house, de la disco et de la techno.

La scène locale et parisienne s’invitent aux platines pour une nuit de sets groovy et sportifs — une fête cosmique dans l’esprit de Fiesta, entre culture et danse.

❤️ PROGRAMME

18h – 19h30 : Accès exceptionnel à l’exposition Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne sur présentation du billet de la soirée

19h30 : Cours de VOGA par MINIRINE

Quand fitness, mode et yoga se rencontrent : un flow stylé, rythmé, inspiré par l’art et le mouvement. Get ready to strike a pose!

22h – 2h : Cosmic Love Party

GUESSAÏ

KUBEBE

CANDY KRUSH

FARAÏ & COSMIC GRRRLLL

CLARENCE BODDICOEUR (Live House)

Afterparty – NOX CLUB (2h – 6h) – Gratuit

L’expérience se poursuit jusqu’au lever du jour — la fête ne s’arrête jamais

Tripostal – 22 avenue Willy Brandt, Lille

Bar et Restauration sur place.

L'Arty Bar du Tripostal 22 avenue Willy Brandt Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

