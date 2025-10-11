Les Fiestas du Tripo : GROOVE SESSION L’Arty Bar du Tripostal Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T18:00 – 2025-10-12T03:00

Fin : 2025-10-11T18:00 – 2025-10-12T03:00

“Les Fiestas du Tripo” s’annoncent inoubliables… avec une Groove Session pour vous chauffer les mollets, vous réchauffer le cœur et faire monter la température du Tripostal !

On vous promet juste une affiche haute en couleurs avec :

DJ Pass (Urban Music Shop)

JFunk (Funky, of course !)

The Liquidators (Good Vibes guaranteed…)

DJ Caroll “Mama Queen” (Activisme Musical depuis longtime !)

Il y aura du Ska, de la Soul, du Rocksteady, du Boogie, du Reggae, de la Black Music Old School, de la Funk, du Rhythm ’n Blues, du Disco…

Infos pratiques :

Le samedi 11 octobre de 18h à 2h

Au Tripostal

22 avenue Willy Brandt à Lille (près de la gare Lille Flandres).

Pour info, exceptionnellement, l’exposition “Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne” reste ouverte GRATUITEMENT de 18h à 19h30. Profitez-en !

Nikonografik