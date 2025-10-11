Les Fiestas du Tripo : GROOVE SESSION L’Arty Bar du Tripostal Lille
“Les Fiestas du Tripo” s’annoncent inoubliables… avec une Groove Session pour vous chauffer les mollets, vous réchauffer le cœur et faire monter la température du Tripostal !
On vous promet juste une affiche haute en couleurs avec :
DJ Pass (Urban Music Shop)
JFunk (Funky, of course !)
The Liquidators (Good Vibes guaranteed…)
DJ Caroll “Mama Queen” (Activisme Musical depuis longtime !)
Il y aura du Ska, de la Soul, du Rocksteady, du Boogie, du Reggae, de la Black Music Old School, de la Funk, du Rhythm ’n Blues, du Disco…
Infos pratiques :
Le samedi 11 octobre de 18h à 2h
Au Tripostal
22 avenue Willy Brandt à Lille (près de la gare Lille Flandres).
Pour info, exceptionnellement, l’exposition “Pom Pom Pidou, un récit renversant de l’art moderne” reste ouverte GRATUITEMENT de 18h à 19h30. Profitez-en !
2 Lives + 2 DJ Sets : DJ Pass / DJ Caroll “Mama Queen” / JFunk / The Liquidators ! Du Ska, de la Soul, du Rocksteady, du Boogie, du Reggae, de la Black Music Old School, de la Funk, du Disco, Baby ! ska soul
