Les Fiestas du Tripo : STRANGE SESSION L’Arty Bar du Tripostal Lille

Les Fiestas du Tripo : STRANGE SESSION Vendredi 31 octobre, 18h00 L’Arty Bar du Tripostal Nord

Soirée payante (incluant l’entrée de l’exposition Pom Pom Pidou de 18h00 à 19h30)

THE NIGHT OF VAMPIRES – STRANGE SESSION

Expo, Drag Show, Kiki Ball & DJ Set

Une nuit étrange et flamboyante où l’art moderne rencontre la scène Ballroom. Entre ombres et lumières, la Ballroom Lilloise et Stargirl s’unissent pour une soirée immersive inspirée des vampires — entre élégance, exubérance et liberté d’expression.

PROGRAMME

18h : Ouverture des portes

18h – 19h30 : Accès libre à l’exposition Pom Pom Pidou

20h – 21h : Drag Show présenté par Stargirl avec Mad, Minimum Karen, Maudit Grabuge, Enbystial & Magical Tchoin

21h30 – 00h30 : Kiki Ball par Lille Ballroom Scene

00h30 – 02h00 : DJ Set by Missy

Billetterie : 5€

Tripostal – 22 avenue Willy Brandt, Lille

Bar et Restauration sur place.

Une production signée lille3000, Lille Ballroom Scene & Stargirl — pour une Halloween Night où l’art, le glamour et la subversion se rencontrent.

*Accessibilité : La salle et le bar du Tripostal se situent au rez-de-chaussée sur un seul niveau, pas de marches. Le lieu et les toilettes sont accessibles PMR

L'Arty Bar du Tripostal 22 avenue Willy Brandt Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Pour cette 5ème et dernière soirée, une nuit étrange et flamboyante envahit le Tripostal où l’art moderne rencontre la scène Ballroom.