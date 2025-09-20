Les figures féminines du palais du Roure Palais du Roure, centre de culture provençale Avignon

Les figures féminines du palais du Roure Samedi 20 septembre, 11h00 Palais du Roure, centre de culture provençale Vaucluse

Tout public

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

GRATUIT

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Nous vous invitons à découvrir les collections du palais du Roure à travers les figures féminines qui jalonnent son histoire, qui l’ont aimé et fait vivre.

Palais du Roure, centre de culture provençale 3 Rue du College de Roure, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605001 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/palais-du-roure Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une architecture constamment remaniée depuis le XVe siècle.

Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVIIe siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de “Palais du Roure” au XIXe siècle.

Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

