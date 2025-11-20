Les filles dans le rock MJC Morlaix

Les filles dans le rock

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:15:00

fin : 2026-01-20 22:15:00

Date(s) :

2026-01-20

Conférence avec Christophe Brault, DJ, animateur radio, diplômé en musicologie, conférencier Musiques Actuelles .

Le rock est-il macho? Pour faire tomber les hommes de leur piédestal, les femmes du rock ont dû constamment faire preuve de combat et de persévérance.

Durant toute l’histoire, grâce à leur talent, elles ont réussi à imposer leurs styles (punk, riot girls, queercore…) mais aussi leurs sons et leurs productions à travers des genres plus fédérateurs où elles sont aujourd’hui majoritaires (pop, folk-soul).

Un passionnant voyage au cœur du rock féminin illustré par une vingtaine de pionnières ou de fortes personnalités. .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

