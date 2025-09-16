Les Filles de Cendres Théâtre Clavel Paris

Les Filles de Cendres Théâtre Clavel Paris mardi 16 septembre 2025.

Enceinte et accusée de sorcellerie, Asaël s’enfuit à l’aide de son amie Mélisse. Elles trouvent toutes deux refuge dans les bois auprès de Clarissa, matronne aguerrie aux soins controversés.

Pour survivre dans un système qui leur reproche tout ce qu’elles sont, seul le lien que les unit peut les sauver. Prêtes à se sacrifier pour tenir le flambeau d’une révolution incendiaire.

« Les Filles de Cendres », un huit clos mystique féminin et engagé, au Théâtre Clavel pour 7 représentations exceptionnelles.

Un conte musical inspiré de faits historiques. « Ils n’ont pas tué des sorcières, ils ont tué des femmes. »

Du mardi 16 septembre 2025 au mardi 28 octobre 2025 :

mardi

de 19h30 à 20h45

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris

https://www.billetreduc.com/spectacle/les-filles-de-cendres-376561 cie.rhea.silvia@gmail.com