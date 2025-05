Les Filles de Dana à Moto – Balade des motardes solidaires – Nantes et communes de la métropole Nantes, 8 juin 2025 10:00, Nantes.

Gratuit : non Tout public

La balade est autorisée aux motos à partir de 125 cm3 – side-cars – trikes/spiders. Elle est organisée par l’association motarde solidaire d’entraide et d’action sociale » Lucky Rider « . Comme tous les ans, le départ sera donné à 10h au Village Motos, 3 rue Louis Blériot à Orvault. Le rassemblement des motardes et motards sera possible à partir de 9h. Cette année, le parcours sera très roulant : le cortège cheminera sur des routes de campagne bien sympathiques. Une vraie randonnée. Une pause mi-parcours est prévue sur le parking de la Tour à Plomb à Couëron. La 2e partie du parcours traversera quelques communes de l’agglomération nantaise afin de mettre en évidence la présence des femmes dans l’univers de la moto. L’arrivée est prévue place des Filets à Trentemoult (Rezé) vers 13h. Les musiciens du groupe nantais de batucada Bloco Melodiko accueilleront les participantes et participants à leur arrivée à Trentemoult. Il n’est pas demandé de participation financière à l’inscription le matin, mais un don en nature constitué de produits d’hygiène intime et/ou de beauté pour les femmes de la rue. Des collecteurs de dons seront disposés devant le camping-car « Etmadouche? » afin de les y déposer.. Comme tous les ans, les associations nantaises « Etmadouche? » et « Féminité Sans Abri » seront bénéficiaires de cette journée d’action solidaire pour aider les plus démunies d’entre elles à rester dignes.

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

