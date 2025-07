Les filles désirent faire le show Bayonne

Les filles désirent faire le show Bayonne vendredi 18 juillet 2025.

Les filles désirent faire le show

11B Rue Georges Bergès Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

A la MVC de Bayonne, non loin du centre-ville, préparez-vous à plonger dans un tourbillon de plumes, de glamour et d’audace avec » les filles désirent… » le cabaret burlesque où l’élégance côtoie l’impertinence !

Entre numéros sensuels et éclats de rire, ce show déjanté vous transporte dans un univers rétro-chic où chaque artiste incarne une féminité (ou une masculinité !) décomplexée, drôle et puissante. Au programme performances extravagantes, personnages hauts en couleur, humour piquant et une pluie de paillettes ! Ici, tout est dans l’art de suggérer, de faire rêve et surtout de ne jamais se prendre trop au sérieux.,Que vous soyez un·e habitué·e du burlesque ou simplement curieux·se. Alors, attachez vos corsets, ajustez vos nœuds papillon, et laissez-vous séduire par ce cabaret qui ne manque pas de caractère ! .

11B Rue Georges Bergès Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 98 15 40 lesfillesdsirent64@gmail.com

