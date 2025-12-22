Les Filles du Large, week-end Surf & Yoga, Gîte Steren-ar-Mor Moëlan-sur-Mer

Les Filles du Large, week-end Surf & Yoga

Gîte Steren-ar-Mor 32 Lieu-dit Kervétot Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-09-25 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

2026-09-25

Un week-end pour respirer autrement,

ralentir, ressentir, se reconnecter au corps et à l’océan.

les Filles du large vous proposent un week-end unique 100% filles combinant yoga et surf, offrant un espace idéal pour se ressourcer et se recentrer.

Notre programme est conçu pour permettre aux participantes de se détendre, de se connecter avec la nature et d’explorer de nouvelles passions.

Ici, pas de performance, pas d’injonction.

Juste des femmes, la mer, le mouvement, la respiration.

Que tu viennes pour le surf, le yoga, ou juste pour souffler ta place est là.

Les séances sont guidées en douceur, adaptées à chaque femme.

Aucun niveau requis juste l’envie d’essayer.

Respiration, ancrage, lâcher-prise.

?Des repas simples, sains et chaleureux,

préparés avec des produits locaux et de saison.

Des moments pour partager, goûter, discuter, ralentir.

Rituels & partages avec des temps au bord de l’eau, balades, espaces pour discuter, rire, déposer.

avec l’ESB Kloar (Clohars-Carnoët), deux sessions de 2 heures, encadrées par des moniteurs diplômés, pensées pour toutes des débutantes aux plus confirmées.

Chacune progresse à son rythme, dans une ambiance fun, douce et bienveillante.

Tout le matériel est fourni

planche adaptée à votre niveau + combinaison néoprène.

Le Yoga avec Marine Rudra Priya Yoga, professeure à Quimperlé, un temps pour apprivoiser son corps, apaiser son mental et se recentrer.

Respirer pleinement, gagner en souplesse, en concentration, en équilibre.

Au programme Hatha Yoga, Yin Yoga, Vinyasa et sonothérapie.?

Le cocon du week-end au Steren-ar-mor, c’est un gîte simple et lumineux, niché à Moëlan-sur-Mer tout proche du port de Brigneau, sur le GR34®.

Un endroit où on se lève avec la lumière, on respire l’air salé, on dort bien, on rit beaucoup.

Un lieu pensé pour accueillir, relier, se reposer.?

Pour le week-end

2 nuits dans un cadre propice au ressourcement

Chambres partagées, salle de bain privative

Petits-déjeuners maison?

Votre cocon pour le week-end Surf & Yoga au Steren-ar-mor

Le tarif

350€/personne

Ce tarif inclus

– 2 nuits

– 2 petits-déjeuners

– 2 déjeuners

– 2 dîners

– 2 cours de surf de 2 heures avec le matériel

– 3 cours de yoga

– 1 voyage sonore

– photos du week-end

Ne sont pas inclus

– les transferts vers les spots de surf

– les boissons alcoolisées et tout extra .

Gîte Steren-ar-Mor 32 Lieu-dit Kervétot Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 71 49 09 81

