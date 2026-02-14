Les filles du Nil Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 15 mars, 16h45 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un film de Nada Riyadh et Ayman El Amir | 1h42 | 2024 | Égypte, France, Danemark, Qatar, Arabie Saoudite

Dans un village du sud de l’Égypte, un groupe de jeunes filles coptes se rebelle en formant une troupe de théâtre de rue. Elles rêvent de devenir comédiennes, danseuses et chanteuses. Les Filles du Nil suit le voyage de ces jeunes femmes en quête de liberté.

Projection suivie d’une rencontre.

​En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T16:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T19:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



