Les Filles du Nil Rencontre Mois du documentaire Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Les Filles du Nil Rencontre Mois du documentaire

Jeudi 20 novembre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Dans le cadre du Mois du documentaire, projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Ayman El Amir et Nada Riyadh, en visio depuis l’Egypte (sous réserve)

Avec cette pépite venue d’Égypte, qui a nécessité quatre ans de tournage, on suit de jeunes filles évoluer dans un monde fait par les hommes, pour les hommes. Les réalisateurs Ayman El Amir et Nada Riyadh signent un film d’une rare puissance et d’une grande humanité sur le combat de cette troupe de théâtre de rue qui lutte pour sa survie. Un cri d’amour et d’espoir, un film de combat et de résilience, un documentaire qui donne à voir une société aux prises avec ses propres contradictions sans jamais chercher à être démonstratif.



De Ayman El Amir et Nada Riyadh

Egypte | 2025 | VOSTFR | Documentaire .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

As part of Documentary Month, screening followed by a meeting with directors Ayman El Amir and Nada Riyadh, by video from Egypt (to be confirmed).

German :

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms, Vorführung mit anschließendem Treffen mit den Regisseuren Ayman El Amir und Nada Riyadh, Video-Übertragung aus Ägypten (unter Vorbehalt)

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Documentario, proiezione seguita da un incontro con i registi Ayman El Amir e Nada Riyadh, in video dall’Egitto (da confermare).

Espanol :

En el marco del Mes del Documental, proyección seguida de un encuentro con los directores Ayman El Amir y Nada Riad, por vídeo desde Egipto (por confirmar).

L’événement Les Filles du Nil Rencontre Mois du documentaire Arles a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme d’Arles