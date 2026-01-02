Les Filles du renard pâle Révolte ou tentatives de l’échec Grand Théâtre Brest

Les Filles du renard pâle Révolte ou tentatives de l’échec

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 21:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10

Nourries de culture punk et rock, de résistance et de révolte, ces circassiennes qui n’ont pas froid aux yeux s’amusent allégrement à repousser les limites dans une pièce où la dissidence passe aussi par l’humour et la dérision, par l’engagement des corps, par la musique jouée en direct et même par un chant révolutionnaire qui accompagne toute la représentation. Tempête sur le plateau, chorégraphie aérienne, séquences époustouflantes, ce spectacle sauvage et sensuel, qui ne ressemble à aucun autre, offre une décharge d’énergie salvatrice.

Informations pratiques

Durée 1h.

A partir de 12 ans.

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

