Les filles font leur Marché de Noël Palce du Marché Marmande
Les filles font leur Marché de Noël Palce du Marché Marmande samedi 6 décembre 2025.
Les filles font leur Marché de Noël
Palce du Marché 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
Les Filles font leur Marché de Noël.
Artisans, créateurs et tant d’autres commerçants ……
Atelier enfants, couronne de Noël, gourmandises
Les Filles font leur Marché de Noël.
Artisans, créateurs et tant d’autres commerçants ……
Atelier enfants, couronne de Noël, gourmandises .
Palce du Marché 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
English : Les filles font leur Marché de Noël
Les Filles do their Christmas Market.
Craftsmen, designers and many other traders ……
Children’s workshop, Christmas wreath, delicacies
L’événement Les filles font leur Marché de Noël Marmande a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Val de Garonne