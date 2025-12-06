Les filles font leur Marché de Noël Palce du Marché Marmande

Les filles font leur Marché de Noël

Palce du Marché 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Les Filles font leur Marché de Noël.

Artisans, créateurs et tant d’autres commerçants ……

Atelier enfants, couronne de Noël, gourmandises

Palce du Marché 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

English : Les filles font leur Marché de Noël

Les Filles do their Christmas Market.

Craftsmen, designers and many other traders ……

Children’s workshop, Christmas wreath, delicacies

