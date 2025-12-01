Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Place du Golhérez Auray

Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Place du Golhérez Auray jeudi 11 décembre 2025.

Les filles ne sont pas des poupées de chiffon

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 21:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Théâtre contemporain

Dès 8 ans

Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, c’est l’histoire d’une petite fille qui nait dans une famille où il n’y a pas de fils. D’héritier, de descendant. Dans le pays de cette histoire, les familles sans fils sont bannies, rejetées par la société. Il faut donc en inventer. C’est la tradition. Ella nait donc fille, et elle est élevée en tant que garçon. Elle va à l’école, travaille avec son père, sort. Elle est Eli à l’extérieur et Ella à l’intérieur de la maison. Comme tous les enfants, elle s’accommode de son sort et aime profiter de la liberté accordée au garçon. Même si parfois, elle a l’impression d’être une poupée de chiffon, secouée dans tous les sens. Ce qu’elle ne sait pas encore c’est qu’à 13 ans on lui mettra une jolie robe et qu‘on la mariera de force à un prétendant. Ce sera l’exécution d’Eli et la naissance d’Ella avec toutes les contraintes et obligations que les filles doivent subir.

Comment réagira-t-elle à cette annonce ? Comment répondra-t-elle à ses parents ? Comment transformera-t-elle son sort en destin ? C’est ce que le spectacle révèlera.

Inspiré de faits réels, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon aborde ces injonctions qui nous étouffent, qu’il s’agisse de traditions, d’assignations sociales ou de projections parentales.

Dans un décor cocon, les deux comédiennes passent du rôle de narrateur à celui de personnage et ancrent peu à peu le conte dans le réel, nous livrant un témoignage à la première personne, éloge délicat à la nécessité de conquérir la liberté d’être soi .

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Auray a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon