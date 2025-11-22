Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Haguenau

Ella est une petite fille qui naît dans une famille où il n’y a pas de fils, dans un pays où la société rejette les familles sans héritier. Ses parents inventent donc un fils elle sera Eli à l’extérieur et Ella à la maison. Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’à 13 ans elle redeviendra fille pour être mariée de force…

Inspiré de faits réels, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon aborde ces injonctions qui nous étouffent, qu’il s’agisse de traditions, d’assignations sociales ou de projections parentales. Dans un décor cocon, les deux comédiennes passent du rôle de narratrice à celui de personnage et ancrent peu à peu le conte dans le réel, nous livrant un témoignage à la première personne, éloge délicat à la nécessité de conquérir la liberté d’être soi . .

English :

Ella is a little girl born into a family with no sons, in a country where society rejects families without heirs. So her parents invent a son: she will be Eli on the outside and Ella at home. What she doesn’t know is that, at 13, she’ll become a girl again, to be married off by force?

German :

Ella ist ein kleines Mädchen, das in eine Familie geboren wird, in der es keine Söhne gibt, in einem Land, in dem die Gesellschaft Familien ohne Erben ablehnt. Ihre Eltern erfinden also einen Sohn: Sie wird Eli draußen und Ella zu Hause sein. Was sie nicht weiß, ist, dass sie mit 13 Jahren wieder zum Mädchen wird, um zwangsverheiratet zu werden

Italiano :

Ella è una bambina nata in una famiglia senza figli maschi, in un paese dove la società rifiuta le famiglie senza eredi. Così i suoi genitori si inventano un figlio: lei sarà Eli all’esterno ed Ella a casa. Ella non sa che all’età di 13 anni tornerà a essere una ragazza, per essere sposata con la forza?

Espanol :

Ella es una niña que nace en una familia sin hijos varones, en un país donde la sociedad rechaza a las familias sin herederos. Así que sus padres se inventan un hijo: ella será Eli en el exterior y Ella en casa. Lo que Ella no sabe es que a los 13 años volverá a ser una niña, para ser casada a la fuerza..

