LES FILLES NE SONT PAS DES POUPÉES DE CHIFFON Théâtre Jacques Carat Cachan

LES FILLES NE SONT PAS DES POUPÉES DE CHIFFON 29 et 30 mars 2026 Théâtre Jacques Carat Val-de-Marne

Réservations auprès de la cie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T16:30:00 – 2026-03-29T17:30:00

Fin : 2026-03-30T14:30:00 – 2026-03-30T15:30:00

Création Novembre 2023 au théâtre du Beauvais

Ecriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Interprètes : Diane Pasquet et Juliette Prier

Scénographie : Delphine Brouard

Composition musicale : Seb Martel

Création lumières et régie générale : Franck Besson

Costumes et accessoires : Elisabeth Martin-Calzettoni

Assistanat : Margot Madec

Dans un conte sensible, Nathalie Bensard interroge l’héritage des traditions, leur poids et les dommages qu’elles génèrent lorsqu’elles nous écrasent.

Ella est une petite fille qui naît dans une famille où il n’y a pas de fils, dans un pays où la société rejette les familles sans héritier. Ses parents inventent donc un fils : elle sera Eli à l’extérieur et Ella à la maison. Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’à 13 ans elle redeviendra fille pour être mariée de force…

Inspiré de faits réels, Les filles ne sont pas des poupées de chiffon aborde ces injonctions qui nous étouffent, qu’il s’agisse de traditions, d’assignations sociales ou de projections parentales.

Dans un décor cocon, les deux comédiennes passent du rôle de narratrice à celui de personnage et ancrent peu à peu le conte dans le réel, nous livrant un témoignage à la première personne, éloge délicat à la nécessité de conquérir « la liberté d’être soi ».

Production : Compagnie la Rousse

Co-productions : La TRIBU (Le Carré Sainte Maxime, Théâtre Durance- Château-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre de Grasse, LE PÔLE Le Revest, Théâtre Massalia Marseille, Scènes & Cinés), le Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale, le Strapontin à Pont Scorff, la Maison des Arts et Loisirs de Laon, La Minoterie à Dijon, le théâtre le Hublot à Colombes, le Carré Sainte-Maxime, la ville de Pantin et le Théâtre Victor Hugo à Bagneux.

Théâtre Jacques Carat 21 Avenue Louis Georgeon 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@compagnielarousse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601433025 »}]

Cie LA ROUSSE – Nathalie BENSARD jeune public théâtre

Christophe Raynaud de Lage